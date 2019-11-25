Özlem Yıldız’a ağır suçlama: ‘Gözümde sanatçının S’si bile olamazsınız’

Sunucu Özlem Yıldız, anne ve babasıyla birlikte göründüğü bir kareyi Instagram hesabı üzerinden sevenleriyle paylaştı. Ancak Yıldız bu keyifli karenin altına gelen ve kendisini suçlayıcı ifadeler taşıyan bir yorumu okuyunca neye uğradığını şaşırdı.

Sunuculuk kariyeri boyunca başarılı işlere imza atan Özlem Yıldız, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimlerden. Oğluyla birlikte çıktığı tatillerden keyifli kareler paylaşan ve zaman zaman da formunu korumak adına yaptığı spor çalışmalarından fotoğraflar paylaşan Yıldız bu defa kendisi için özel bir fotoğraf paylaştı. Anne ve babasıyla bir araya gelen Özlem Yıldız, bu mutlu aile tablosunu; “Kaç yaşına gelirsem geleyim kendimi hep çocuk hissederim yanlarında …iyi ki varlar iyi ki hep yanımdalar” notuyla paylaştı.

YILDIZ’I ÜZEN PAYLAŞIM

Takipçileri Özlem Yıldız’ın bu mutluluk tablosu hakkında çok sayıda beğeni ve yorumda bulunurken içlerinden bir tanesi güzel sunucuyu bir hayli üzdü. Hemofili hastası olduğunu iddia eden bir takipçisinin: “Ben hemofili hastasıyım İzmir Ege Üniversitesi’nde gerçekleşen organizasyona sizi davet etmiştik ne yazık ki sözde annenizin izin vermediği gerekçesiyle katılmadınız! Benim gözümde sanatçının S’si bile olamazsınız. Şunu da belirteyim adam gibi adam gerçek sanatçı Tarık Akan aramıza katıldı ve bizleri mutlu etmişti. Ruhu şad mekanı cennet olsun” yorumuyla sarsılan Özlem Yıldız şu açıklamayı yapma gereği duydu:

“Beyefendi, benim böyle bir organizasyondan haberim yok! Annem de iş hayatımda hiçbir zaman bir müdahalede bulunmadı. Nasıl, nereden böyle bir fikriniz oldu bilmiyorum o yüzden yazdıklarınızı kabul edemeyeceğim.”