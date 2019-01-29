Özlem Yıldız’ın eski eşi Sinan Serter, Uludağ’da gözaltına alındı

2. Sayfa adlı programda aktarılan habere göre, sekiz yıl evli kaldığı eşinden ayrıldıktan sonra uzun bir dönem borç ödemek zorunda kalan Özlem Yıldız, aldığı bu haber üzerine İstanbul’daki işlerini bırakarak apar topar 12 yaşındaki çocuğunun yanına uçtu. Çocuğunun gözü önünde borçları dolayısıyla jandarma tarafından gözaltına alınan Serter’in alacaklılarının şikayeti sonrasında gözaltına alındığı ortaya çıktı.

ÖZLEM YILDIZ’DAN PAYLAŞIM

Geride bıraktığımız gün yaşanan gözaltına alınma olayı sonrasında apar topar çocuğu Demir’in yanına giden Özlem Yıldız, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunmayı ihmal etmedi. Çocuğuna duyduğu sevgiyi yaptığı paylaşımda gözler önüne seren Yıldız böylelikle 12 yaşındaki Demir’in yaşadığı travmayı da atlatmasına yardımcı oldu.



