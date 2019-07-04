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Pamela Anderson, Adil Rami’den şiddet gördüğünü iddia etti
Pamela Anderson, Adil Rami’den şiddet gördüğünü iddia etti
1990'lara damgasını vuran oyuncu Pamela Anderson, ayrıldığı sevgilisi Adil Rami'nin, uzun süre kendisine şiddet uyguladığını iddia etti.
Magazin 4 Temmuz 2019 - 15:34

Geçtiğimiz yıl, Fransız futbolcu Adil Rami’den ayrılan Pamela Anderson, ayrılık sonrası sevgilisinden şiddet gördüğünü açıkladı. Kendine ait internet sitesinde fotoğraflar paylaşan Anderson’ın iddiasına göre, 33 yaşındaki futbolcu, Pamela’nın elini çatlatana kadar ezmiş. Pamela, elinde ağrılar nedeni ile altı ay sonra hastaneye gittiğini ve acının gerçek nedenini doktorlara açıklamadığını söyledi.

Pamela Anderson, Adil Rami (sağda)

Anderson “Tahmin edemeyeceğiniz bir şekilde şiddet uyguladı. Bana uyguladığı şiddet nedeniyle kaçmaya çalışırken arabanın anahtarını benden zorla aldı. Her zaman hayatımı kontrol altına almaya çalıştı. Erkelerin olduğu mekanlara girmeme izin bile vermiyordu” dedi.

Pamela hastanede çekilen bir fotoğrafını internet sitesinde yayınladı.

Ünlü oyuncu ile iki yıl birlikte olan Adil Rami ise Instagram hesabından yaptığı açıklamayla bu iddiaları yalanladı. Ardından ise Anderson yine kişisel internet sitesinde bir yazı yazdı ve “Şimdi yaptıklarını inkar mı ediyor? Niyetim onu incitmek değildi. Belki de insanların bu durumu öğrenmesine kızgın. Belki de mağdur olarak görünmek istiyor. Fakat beni bacaklarımı kırmakla tehdit etti. Duygusal istismarın da şiddet olduğu umrunda değil gibi görünüyor. Herkes onu severken her şey patladı. Gerçekler her zaman ortaya çıkar” dedi…

Hastanede eline pansuman yapılırken çekilen bir video da var…