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Pamela Anderson ile 12 gün evli kalan Jon Peters sessizliğini bozdu
Pamela Anderson ile 12 gün evli kalan Jon Peters sessizliğini bozdu
Ünlü yapımcı Jon Peters, 12 gün evli kaldığı Pamela Anderson hakkında ilk kez konuştu. Peters, Anderson'ın 200 bin dolarlık borcunu ödeyip gardırobunu yeniledini söyledi.
Magazin 12 Şubat 2020 - 11:19

Geçtiğimiz ay ani bir kararla evlenen Pamela Anderson ve Jon Peters, 12 gün sonra şubat ayının başında ayrılma kararı almıştı.

Balşarısız geçen evliliği hakkında ilk defa Page Six’e konuşan Jon Peters, ünlü oyuncunun 200 bin dolarlık borcunu ödediğini ve gardırobunu yenilediğini iddia etti.

Fotoğraf: Instagram

“KENDİMİ YAŞLI BİR AHMAK GİBİ HİSSEDİYORUM”

Aynı çatı altında hiç yaşamadıklarını söyleyen Peters, “Onun söylediği her şey yalandı. Evlenme teklifi ettiğimi söylemesi de yalandı” dedi.

52 yaşındaki Anderson’ın, Peters’a mesaj atıp evlenmek istediğini belirten yapımcı, “Bana evlenmek istediğini söylediğinde sanki rüyam gerçek olmuştu. Başkasıyla nişanlı olmama rağmen kabul ettim. Onun için her şeyi bıraktım. Asla ödeyemeyeceği 200 bin dolarlık borunu ödedim ve aldığım teşekkür bu oldu. Kendimi yaşlı bir ahmak gibi hissediyorum” şeklinde konuştu.

Pamela Anderson tarafından yapılan basın açıklamasında ise, Peters’ın iddialarının komik olduğu söylendi.

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