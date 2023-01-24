Pamela Anderson itiraf etti: “Başkasıyla öpüştüğüm için kendini kaybetti”

Ünlü Playboy modeli ve oyuncu Pamela Anderson, bir öpüşme sahnesi sebebiyle, eski kocası Tommy Lee'nin kendisini nasıl kıskandığını anlattı.

Sozcu.com.tr

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“Sahil Güvenlik” dizisiyle dünya çapında bir üne kavuşan Kanadalı model ve oyuncu Pamela Anderson (55), yeni anı kitabı “Love, Pamela”nın yanı sıra Netflix’te yayınlanacak yeni belgeseli “Pamela: A Love Story”nin tanıtım turlarına başladı.

Belgeselde de yer alacak bir anısını paylaşan güzel oyuncu, “Sahil Güvenlik” dizisinin çekimleri sırasında, rol arkadaşı David Chokachi ile olan öpüşme sahnesinin büyük patırtı kopardığını açıkladı.

Anderson’ın, “Tommy çok kıskançtı. Aşkın bu olduğunu düşündüm. Dizi için David Chokachi’yi öpmek zorunda kaldım ama Tommy’ye söylemedim. Duyunca kendini kaybetti. Dolaba yumruk attı, arabasıyla karavanıma vurdu” açıklaması ise hayranlarında şok etkisi yarattı.

Tommy Lee ile, 1995-1998 yılları arasında evli kalan Anderson, “Sahneyi ona söylemediğim için özür diledim – onun deyimiyle yalan söyledim – ve ona bunun bir daha olmayacağını söyledim.” diye ekledi.



Üç yıl evli kalan çiftin, evli oldukları dönemde dünyaya gelen Brandon (26) ve Dylan (25) isimli iki çocukları bulunuyor.

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