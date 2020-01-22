Pamela Anderson, Jon Peters ile evlendi

Pamela Anderson, yapımcı Jon Peters ile pazartesi günü Malibu Kaliforniya'da düzenlenen özel bir törenle evlendi.

Bir döneme damgasını vuran ünlü oyuncu Pamela Anderson, yapımcı Jon Peters ile evlendi. 1976 ve 2018 tarihli A Star is Born filmlerinin, 1989 yılında yayınlanan Batman’in, 1999 tarihli Wild Wild West gibi filmlerin yapımcısıyla, Malibu Kaliforniya’da evlenen Anderson, bu kararıyla herkesi şaşırttı.

Yakın zamana kadar eski sevgilisinden dayak yediğini açıklayan ve raporlarını basına sunan Anderson, 74 yaşındaki Peters ile bundan 30 yıl önce de birlikteydi. Evlilik, Peters’ın beşinci, Anderson’ın üçüncü evliliği…