Pamela Anderson, inşaat ustası sevgilisiyle evlendi

Sosyal medya platformları hakkında yaptığı açıklamalarla gündemde olan Pamela Anderson’ın (53) evlendiği ortaya çıktı. İngiliz Daily Mail gazetesi, Pamela Anderson’ın Kanada’daki evinde düzenlenen özel bir törenle koruması Dan Hayhurst ile evlendiğini yazdı.

“OLMAM GEREKEN YERDEYİM”

Daily Mail TV’ye konuşan Anderson, “Olmam gereken yerdeyim, beni gerçekten seven bir adamın kollarında” dedi.

DÖRT KEZ EVLENMİŞTİ

Pamela Anderson ilk evliliğini 1995-1998 yılları arasında Tommy Lee ile yapmıştı. Anderson ve Lee’nin iki tane oğlu bulunuyor.

Anderson, daha sonra 2006’da Kid Rock ile dünya evine girmişti. Ancak ikili, bir yıl sonra yollarını ayırmıştı.

Ünlü yıldız, 2007-2008’de de Rick Salomon ile üçüncü evliliğini gerçekleştirmişti. Anderson ve Salomon, 2014 ile 2015 arasında bir kez daha nikah masasına oturup, boşanmıştı.

Pamela Anderson geçen yıl da Amerikalı film yapımcısı Jon Peters ile sürpriz bir şekilde evlenmişti. Ancak ikilinin evliliği sadece 12 gün sürmüştü.