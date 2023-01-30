Pamela Anderson: Kütüphane görevlisi olmayı planlıyordum

Ünlü Playboy modeli ve oyuncu Pamela Anderson, neredeyse çok daha farklı bir kariyer yolu seçmek üzere olduğunu açıkladı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

“Sahil Güvenlik” dizisiyle dünya çapında üne kavuşan 55 yaşındaki Kanadalı model ve oyuncu Pamela Anderson, şöhrete kavuşmadan önce bambaşka bir kariyer yolu çizdiğini belirtti. Ünlü yıldız ilk gençlik yıllarında kütüphane görevlisi olmayı planladığını ve kitaplarla uğraşmayı sevdiğini kaydetti.

22 yaşındayken Playboy'un kurucusu Hugh Hefner'le tanışmanın hayatını tümüyle değiştirdiğini kaydeden Anderson, “Kütüphaneci olmak istemiştim ama tamamen bambaşka bir yola girdim” dedi. Anderson, bugüne kadar kendisine saygı duyan tek erkeğin de Hefner olduğunu ifade etti.

Yeni anı kitabı “Love, Pamela” ve Netflix'te yayınlanacak yeni belgeseli “Pamela: A Love Story” için tanıtım turlarına başlayan Anderson, çocukları ve menajerinin bile anı kitabı yazabileceğine inanmadığını belirtti.

Son olarak bir filmdeki öpüşme sahnesi yüzünden eski eşi Tommy Lee’nin kendisini çok kıskandığını anlatan ünlü yıldız, “Tommy çok kıskançtı. Dizi için David Chokachi'yi öpmek zorunda kaldım ama Tommy'ye söylemedim. Duyunca kendini kaybetti. Dolaba yumruk attı, arabasıyla karavanıma vurdu” açıklamasıyla hayranlarını şaşırtmıştı.

1995-1998 yılları arasında evli kalan çiftin Brandon (26) ve Dylan (25) isimli iki çocukları bulunuyor.

İlginizi Çekebilir Pamela Anderson itiraf etti: "Başkasıyla öpüştüğüm için kendini kaybetti"