Pamela Anderson’dan sosyal medya kararı

NBC’de 1989 ve 2001 yılları arasında 11 sezon boyunca yayımlanan Baywatch (Sahil Güvenlik) dizisinin yıldızı Pamela Anderson yaptığı açıklamada ilhamını okumakta ve doğada bulduğunu, artık Instagram, Facebook ve Twitter’da herhangi bir paylaşım yapmayacağını söyledi.

Anderson, Instagram hesabından yaptığı paylaşımında, “Bu, Instagram, Twitter ya da Facebook’taki son paylaşımım olacak. Sosyal medyaya hiç ilgi duymadım ve artık kitap okumaktan, doğada olmaktan gerçekten ilham aldığım hayatıma alıştım. Özgürüm. Sevginiz için teşekkürler. Hepinize iyi dileklerimi sunuyorum. Umarım hedefinizin peşinden gidecek gücü ve ilhamı bulursunuz ve boşa harcanan zamanla baştan çıkarılmamaya çalışırsınız” dedi.

Sosyal medya şirketlerinin “beynini kontrol ettiğini” iddia eden Anderson, sözlerini şöyle tamamladı: “İstedikleri bu, para kazanmak için kullanıyorlar.”

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