Pamela Anderson’a şiddet uygulayan Adil Rami’den bir çirkinlik daha!

Fenerbahçeli eski futbolcu Adil Rami, bir dönem birlikte olduğu ve şiddet uyguladığı Pamela Anderson ile ilişkide oldukları dönem yaşadıkları yatak sırlarını takım arkadaşlarına anlatmış!

Bir dönem Fenerbahçe’de de forma giyen Fransız futbolcu Adil Rami, eski sevgilisi oyuncu Pamela Anderson’a şiddet uygulamıştı. Anderson’un elini çatlatan Rami, bir çirkinliğe daha imza attı.

34 yaşındaki Adil Rami’nin Anderson’un yatak odasındaki anlarını takım arkadaşlarına anlattığı ortaya çıktı.

Rami’nin Sochi’de takım arkadaşı olan Rus futbolcu Aleksandr Kokorin, katıldığı bir YouTube canlı yayınında bu durumu açıkladı. Rami’nin Anderson ile ilişkisindeki özel anları anlattığını söyleyen Kokorin, şöyle dedi:

‘YATAK ODASI SIRLARINI BİLE ANLATTI’

“Herkes doğal olarak Pamela Anderson’u merak ediyordu. İlişkileriyle ilgili sorular soruyorduk, o da anlatıyordu. Rami, Pamela Anderson’un hayatının kadını olduğunu söyledi. Hatta biraz ileri gidip bize yatak odası sırlarını bile anlattı. Pamela Anderson’un yatakta çok iyi olduğunu söyledi. Hatta bir gece 12 kez birlikte olduklarını anlattı.”

34 yaşındaki Rami ile 52 yaşındaki Pamela Anderson, 2019 yılında 2 yıllık ilişkilerine son vermişti.