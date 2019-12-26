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Pamuk Prenses ve Avcı 2 konusu ve oyuncu kadrosu… Pamuk Prenses ve Avcı 2’de kimler oynuyor?
Pamuk Prenses ve Avcı 2 konusu ve oyuncu kadrosu… Pamuk Prenses ve Avcı 2’de kimler oynuyor?
Pamuk Prenses ve Avcı 2 filmi fantastik konusuyla hem küçükleri hem büyükleri ekran başına çekiyor. İşte konusu ve oyuncuları...
Magazin 26 Aralık 2019 - 17:13

Film, gücünü kaybeden kardeşi Ravenna’yı (Theron) diriltmek için sihirli aynanın peşine düşen Buz Kraliçesi ile Chris Hemsworth ile güçlerini birleştiren bir diğer avcı Jessica Chastain’ın arasında geçen mücadeleyi işleyecek. Aynayı geri almak için bir avcı birliğini görevlendiren kraliçeye karşı iki iyi kalpli avcı güç birliği yapacak.

PAMUK PRENSES VE AVCI 2 OYUNCULARI

Chris Hemsworth
Rolü : The Huntsman

Charlize Theron
Rolü : Ravenna

Jessica Chastain
Rolü : Sara

Emily Blunt
Rolü : Freya

Nick Frost
Rolü : Nion

Rob Brydon
Rolü : Gryff

Sheridan Smith
Rolü : Mrs. Bromwyn

Alexandra Roach
Rolü : Doreena

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