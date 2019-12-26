Pamuk Prenses ve Avcı 2 konusu ve oyuncu kadrosu… Pamuk Prenses ve Avcı 2’de kimler oynuyor?
Film, gücünü kaybeden kardeşi Ravenna’yı (Theron) diriltmek için sihirli aynanın peşine düşen Buz Kraliçesi ile Chris Hemsworth ile güçlerini birleştiren bir diğer avcı Jessica Chastain’ın arasında geçen mücadeleyi işleyecek. Aynayı geri almak için bir avcı birliğini görevlendiren kraliçeye karşı iki iyi kalpli avcı güç birliği yapacak.
PAMUK PRENSES VE AVCI 2 OYUNCULARI
Chris Hemsworth
Rolü : The Huntsman
Charlize Theron
Rolü : Ravenna
Jessica Chastain
Rolü : Sara
Emily Blunt
Rolü : Freya
Nick Frost
Rolü : Nion
Rob Brydon
Rolü : Gryff
Sheridan Smith
Rolü : Mrs. Bromwyn
Alexandra Roach
Rolü : Doreena