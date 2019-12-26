Pamuk Prenses ve Avcı 2 konusu ve oyuncu kadrosu… Pamuk Prenses ve Avcı 2’de kimler oynuyor?

Pamuk Prenses ve Avcı 2 konusu ve oyuncu kadrosu… Pamuk Prenses ve Avcı 2’de kimler oynuyor?

Pamuk Prenses ve Avcı 2 filmi fantastik konusuyla hem küçükleri hem büyükleri ekran başına çekiyor. İşte konusu ve oyuncuları...

Film, gücünü kaybeden kardeşi Ravenna’yı (Theron) diriltmek için sihirli aynanın peşine düşen Buz Kraliçesi ile Chris Hemsworth ile güçlerini birleştiren bir diğer avcı Jessica Chastain’ın arasında geçen mücadeleyi işleyecek. Aynayı geri almak için bir avcı birliğini görevlendiren kraliçeye karşı iki iyi kalpli avcı güç birliği yapacak.

PAMUK PRENSES VE AVCI 2 OYUNCULARI

Chris Hemsworth

Rolü : The Huntsman

Charlize Theron

Rolü : Ravenna

Jessica Chastain

Rolü : Sara

Emily Blunt

Rolü : Freya

Nick Frost

Rolü : Nion

Rob Brydon

Rolü : Gryff

Sheridan Smith

Rolü : Mrs. Bromwyn

Alexandra Roach

Rolü : Doreena