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Pamuk Prenses ve Avcı filminin konusu ve oyuncuları
Pamuk Prenses ve Avcı filminin konusu ve oyuncuları
Pamuk Prenses ve Avcı, Kristen Stewart'ın başrolde Pamuk Prenses'i canlandırdığı, yönetmenliğini Rupert Sanders'ın yaptığı 2012 yapımı filmidir. Filmde güzel oyuncu Charlize Theron kötü kraliçeyi, yakışıklı oyuncu Chris Hemsworth ise avcıyı canlandırıyor.
Magazin 12 Ağustos 2019 - 18:22

Pamuk Prenses ve Avcı filminin konusu şöyle: Kral Magnus ve Kraliçe Eleanor’un güzel bir kızları olur. Adını Pamuk Prenses koyarlar. Lakin Pamuk Prenses 10 yaşındayken Kraliçe Eleanor kötü bir hastalığa tutulur ve çok geçmeden ölür. Kral Magnus bir gün Siyah ordunun üzerine savaşa gittiğinde hapiste olan Ravenna’ya aşık olur ve onunla evlenme kararı alır.Evlendikleri gece Ravenna onu öldürür. Ve kendi ordusu ile hakimiyete abisiyle birlikte geçer. Pamuk Prensesi hapse attırır. Bir gün Pamuk Prenses hapisten kaçmayi becerir ve Siyah ormana kaçar. Kraliçe onu yakalaması için peşinden Avcı’yı gönderir. Ama Avcı Pamuk Prensesin güzelliği karşısında güçsüz kalır ve ona aşık olur. Pamuk Prensesin tarafına geçerek onu William’ın babasına yetiştirir.

PAMUK PRENSES VE AVCI FİLMİNİN OYUNCULARI

Pamuk Prenses rolüyle Kristen Stewart
Avcı rolüyle Chris Hemsworth
Kraliçe Ravenna rolüyle Charlize Theron
Prens William rolüyle Sam Clafflin
Küçük Ravenna rolüyleIzzy Meikle Small
Küçük Pamuk Prenses rolüyle Rafey Cassidy
Küçük William rolüyle Xavier Atkins
Greta rolüyle Lily Cole
Finn rolüyle Sam Spruel
William’in babasi rolüyle Vincent Regan
Kral Magnus rolüyle Noah Huntley
kraliçe Eleanor rolüyle Liberty Rose