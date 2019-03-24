Pamuk Prenses ve Avcı oyuncuları kimler? Pamuk Prenses ve Avcı filmi konusu…

Pamuk Prenses masalını bilinene aksine çok farklı şekilde alan hikayesi ile dikkatleri üstüne çeken Pamuk Prenses ve Avcı konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Başrollerinde Charlize Theron ve Kristen Stewart gibi ünlü ismin yer aldığı Pamuk Prenses ve Avcı filmi hakkında detaylar haberimizde yer alıyor...

Pamuk Prenses ve Avcı filmi bilindik Pamuk Prenses ve 7 Cüceler masalının daha karanlık ve şiddet dolu hali olarak seyirci karşısına çıktı. Daha fantastik yapısıyla masala farklılık getiren Pamuk Prenses ve Avcı filminde prenses kötü kraliçeye karşı mücadele etmektedir. Peki, Pamuk Prenses ve Avcı oyuncuları kimler? Pamuk Prenses ve Avcı konusu ve detayları…

PAMUK PRENSES VE AVCI KONUSU

Pamuk Prenses ve Avcı’da, kötü kalpli kraliçe (Charlize Theron) sonsuz güç için yeryüzünde kendisinden daha güzel olan tek kişiyi, Pamuk Prensesi (Kristen Stewart) ortadan kaldırmak için yetenekli avcıyı (Chris Hemsworth) zorla görevlendirir. Fakat Pamuk Prensesin insanlığı karanlıktan kurtaracak güce ve seçilmişliğe haiz olduğunun farkında değildir. Kendisini öldürmeyen Avcı’dan savaş sanatı eğitimi alan prenses şimdi halkını karanlıktan kurtarmak için mücadele eder.

Alice Harikalar Diyarında filminin yapımcısı Joe Roth’un da yapımcıları arasında yer aldığı film Pamuk Prenses masalını fantastik bir boyuta taşıyor. Ödüllü reklam filmi yönetmeni Rupert Sanders’ın ilk sinema filmi olan yapımın senaryosunda ise Hossein Amini ve Evan Daugherty’nin imzası var.

PAMUK PRENSES VE AVCI OYUNCULARI

Filmin oyuncu kadrosunda Kristen Stewart, Charlize Theron, Chris Hemsworth, Nick Frost, Vincent Regan, Bob Hoskins, Lily Cole yer alıyor.