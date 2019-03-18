Papağanını öldüren Murat Özdemir ortaya çıktı!

MasterChef yarışması ile tanınan ve Bahtiyar isimli papağanı işkence yaparak öldüren Murat Özdemir, yeniden ortaya çıktı.

Murat Özdemir, 2018’in son ayında papağanı Bahtiyar’a işkence yapmış ve bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Özdemir, papağana yaptığı zulüm ile gündeme gelmiş, toplumun büyük tepkisini çekmiş, gözaltına alındıktan sonra da adliyeye sevk edilmişti.

Hayvan Hakları Yasası’nın hayvanlara işkence edenlere yönelik yeterli cezai yaptırımı içermemesinden faydalanan Özdemir, serbest kalmıştı. Bahtiyar papağan ise hayatını kaybetmişti. Özdemir, gözaltına alındıktan sonra 21 gün boyunca tedavi görmesi için akıl hastanesine sevk edilmişti.

Özdemir, yaşanan olayla ilgili bir video çekti ve herkesten özür diledi. Özdemir’in bu videosuna yorum yapan binlerce kişi, özrü kabul etmediklerini ifade etti. Özdemir, daha sonra Instagram hesabından paylaştığı videoyu sildi. Bu gelişme ise sosyal medya kullanıcılarını oldukça sinirlendirdi.