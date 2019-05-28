Bir ekonomi-şovu sunan Lee’nin programına yapılan saldırı sonrasında tüm ülkenin gündemine oturuyor. Gerilimi üst seviyede tutan film ekonomi kaynaklı bir rehine krizini konu alıyor. Para Tuzağı konusu ne? Para Tuzağı oyuncuları kim?
PARA TUZAĞI KONUSU NE?
Son yıllarda, kameranın arkasında hayata geçirdiği projeler sayesinde en az kamera önündeki kadar adından söz ettiren usta oyuncu Jodie Foster, son olarak Kukla filmiyle eleştirmenlerden geçer not almayı başarmıştı. Foster’ın yeni filmiyse, televizyondan borsa tüyoları veren bir Wall Street simsarının hayatını perdeye taşıyacak. Mal varlığını kaybeden bir izleyicisinin tuzağına düşen Lee, bu defa ilginç bir belanın yamacına sürüklenecek.
PARA TUZAĞI OYUNCULARI
Filmin başrollerinde George Clooney ile Julia Roberts yer alıyor. Gerçek zamanlı bu gerilim filminde, George Clooney ve Julia Roberts finans televizyonu sunucusu Lee Gates ve yapımcısı Patty Fenn’i canlandırıyorlar.