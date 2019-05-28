Para Tuzağı konusu ne? Para Tuzağı oyuncuları kim?

Para Tuzağı konusu ne? Para Tuzağı oyuncuları kim?

Ünlü oyuncu Jodie Foster'ın yönetmenlik koltuğunda oturduğu ve başrolünde George Clooney ile Julia Roberts'ın yer aldığı Para Tuzağı bu akşam televizyonda seyirci karşısına çıkacak. Televizyondan borsa tüyoları veren simsarının hayatından talihsiz bir günün anlatılğı hikaye sinemada eleştirmenler ve izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Para Tuzağı konusu ne? Para Tuzağı oyuncuları kim?

Bir ekonomi-şovu sunan Lee’nin programına yapılan saldırı sonrasında tüm ülkenin gündemine oturuyor. Gerilimi üst seviyede tutan film ekonomi kaynaklı bir rehine krizini konu alıyor. Para Tuzağı konusu ne? Para Tuzağı oyuncuları kim?

PARA TUZAĞI KONUSU NE?

Son yıllarda, kameranın arkasında hayata geçirdiği projeler sayesinde en az kamera önündeki kadar adından söz ettiren usta oyuncu Jodie Foster, son olarak Kukla filmiyle eleştirmenlerden geçer not almayı başarmıştı. Foster’ın yeni filmiyse, televizyondan borsa tüyoları veren bir Wall Street simsarının hayatını perdeye taşıyacak. Mal varlığını kaybeden bir izleyicisinin tuzağına düşen Lee, bu defa ilginç bir belanın yamacına sürüklenecek.

PARA TUZAĞI OYUNCULARI

Filmin başrollerinde George Clooney ile Julia Roberts yer alıyor. Gerçek zamanlı bu gerilim filminde, George Clooney ve Julia Roberts finans televizyonu sunucusu Lee Gates ve yapımcısı Patty Fenn’i canlandırıyorlar.