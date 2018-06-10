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Paris Hilton, Antalya’ya nişanlısı Amerikalı aktör Chris Zykla ile geldi
Paris Hilton, Antalya’ya nişanlısı Amerikalı aktör Chris Zykla ile geldi
Antalya'da düzenlenecek olan Dossa Dossi defilesinde podyuma çıkacak olan Paris Hilton, nişanlısı Amerikalı aktör Chris Zykla ile Antalya'ya geldi. Çift, el ele tutuşarak CIP kapısından çıktı.
Magazin 10 Haziran 2018 - 10:57

Antalya’da bu yıl 26’ncısı düzenlenen defilede podyuma çıkacak olan dünyaca ünlü isim Paris Hilton, New York’tan Antalya’ya geldi. İstanbul aktarmalı olarak Antalya Havalimanı’na gelen Paris Hilton’a nişanlısı Amerikalı aktör Chris Zykla eşlik etti. Çift, el ele tutuşarak CIP kapısından çıktı.

TAM 10 VALİZ GETİRDİ

Dünyaca ünlü sosyetik model ve iş kadını yeşil renkli derin yırtmaçlı elbisesiyle dikkat çekti. Paris Hilton, çerçevesi parlak taşlarla süslü güneş gözlüğü taktı. Ünlü güzel, gazetecileri, “Harika bir şehre geldim. Sizlerle yarın görüşmek üzere” diyerek selamladı. Paris Hilton, kameralara öpücük yollamayı da ihmal etmedi. Korumalar eşliğinde defile saatine kadar konaklayacağı Belek’teki  Otel’e giden Hilton, nişanlısıyla birlikte kral dairesinde kalacak. Sosyetik güzel, yanında 10 valiz getirdi.

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Son güncelleme: 12:35 - 10.06.2018
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