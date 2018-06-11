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Paris Hilton bagaj işlemleri uzayınca yere oturup dinlendi
Antalya'da düzenlenen Dosso Dossi organizasyonunda baş manken olarak podyuma çıkan dünyaca ünlü model ve iş kadını Paris Hilton, bugün sabah saatlerinde Antalya'dan Madrid'e gitmek üzere İstanbul'a geldi. Hilton, kendisine eşlik eden sevgilisi Amerikalı aktör Chris Zykla ile uçuş saatini beklerken yere oturdu.
Magazin 11 Haziran 2018 - 11:58

8 valizle İstanbul’a gelen Paris Hilton, Atatürk Havalimanı’nda check-in ve bagaj işlemleri uzayınca uzun süre ayakta bekleyemedi. Türk Hava Yolları bussines kontuarlarının bulunduğu alanda bankolarının bulunduğu bölümde yere oturan ünlü manken, cep telefonuyla zaman geçirdi. Türkiye’de çok güzel vakit geçirdiğini söyleyen Hilton, ilk fırsatta yeniden Türkiye’ye geleceğini söyledi. Paris Hilton, havalimanında vize işlemlerini tamamladıktan sonra uçakla Madrid'e gitti. Hilton ve sevgilisi buradan da İbiza Adası'na geçecekler.
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(DHA)

Son güncelleme: 12:26 - 11.06.2018
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