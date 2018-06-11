Paris Hilton bagaj işlemleri uzayınca yere oturup dinlendi
8 valizle İstanbul’a gelen Paris Hilton, Atatürk Havalimanı’nda check-in ve bagaj işlemleri uzayınca uzun süre ayakta bekleyemedi. Türk Hava Yolları bussines kontuarlarının bulunduğu alanda bankolarının bulunduğu bölümde yere oturan ünlü manken, cep telefonuyla zaman geçirdi. Türkiye’de çok güzel vakit geçirdiğini söyleyen Hilton, ilk fırsatta yeniden Türkiye’ye geleceğini söyledi. Paris Hilton, havalimanında vize işlemlerini tamamladıktan sonra uçakla Madrid'e gitti. Hilton ve sevgilisi buradan da İbiza Adası'na geçecekler.
(DHA)