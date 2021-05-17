Paris Hilton, İsrail’e tepki gösterdiği paylaşımını sildi

Hilton otellerinin varisi, DJ ve model Paris Hilton Twitter hesabından, “Dayanamıyorum, sadece 10 yaşındayım” diyen Nadine Abdel-Taif’in videosunu paylaşarak, “Bu benim yüreğimi acıtıyor. Hiç kimse korkuyla yaşamak zorunda kalmamalı. Kalbim bu küçük kız ve onun gibi bütün çocukların yanında” ifadelerini kullandı.

“BUNUN DURMASI LAZIM”

Dünyanın daha iyi bir yer olabilmesi için barış duaları ettiğini söyleyen Hilton, “İsrail, bölge ‘tamamen sessiz’ olana kadar Gazze saldırılarını durdurmayacağına ant içti” haberini de paylaşarak, “Bu çok kalp kırıcı. Bunun durması lazım!” yorumunda bulundu. Hilton, etiket paylaşımında ise “Soykırımı durdurun” çağrısında bulundu.

Paris Hilton, İsrail’e gösterdiği tepkinin ardından paylaşımını kısa sürede kaldırdı.

Öte yandan İsrail’in Gazze saldırıları ise hız kesmiyor. Savaş uçakları dün El-Rimal mahallesindeki evleri vurdu. Enkaz altından çok sayıda çocuk ölü ve yaralı olarak çıkarıldı. 1 haftalık bilanço korkunç; 58’i çocuk 197 ölü.