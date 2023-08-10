HAYAT
Abone Ol

Paris Hilton merak edilen “süper gücü”nü paylaştı

Hilton otellerinin varisi ve magazin ünlüsü Paris Hilton, son röportajında annelik, şöhret ve aileyi bir arada yürütebilme konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 15:29 - 10 Ağustos 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Paris Hilton merak edilen “süper gücü”nü paylaştı

42 yaşındaki sosyetik isim Paris Hilton, girişimciler özel sayısı için Us Weekly ile yaptığı geniş kapsamlı bir kapak röportajında “süper gücü”nü ortaya çıkardı.

“Şöhret, Aile ve Her Şeyi Yapmak” başlıklı derginin kapağını süslerken parlak mücevherlerle birlikte açık pembe bir süveter giyen Hilton’a, pop kültüründeki statüsünü yıllar boyunca nasıl koruyabildiği soruldu.

Bu soruyu “Geleceği görebiliyorum!” diye yanıtlayan Hilton, zamanın ilerisinde olmanın onun “süper gücünün” bir parçası olduğunu söyledi.

Hilton, kapak olduğu dergiye özel açıklamalarda bulundu…

Yıldız sözlerine, “İster realite TV, ister sosyal medya, ister moda, ister müzik olsun, her zaman zamanımın ilerisinde oldum. Belki Kova burcu oluşumdandır, bilmiyorum!” şeklinde devam etti. 

Hilton ayrıca, realite TV programı “Paris In Love”ın ikinci sezonuyla ilgili ayrıntıları da paylaştı. “Bu yılın sonlarında lansmanı yapılacak! 1. sezon tamamen düğünle ilgiliydi, 2. sezon ise anne olmak ve Phoenix’in dünyaya gelmesi. Gerçekten heyecanlıyım” diye ekledi.

42 yaşındaki Carter Reum ve Hilton, Kasım 2021’de Los Angeles’ta evlendiler ve ocak ayında taşıyıcı annelik yoluyla doğan oğulları Phoenix’in doğumunu duyurdular.

Paris Hilton'ın acı günü: Yanından ayırmadığı köpeğiyle vedalaştıİlginizi ÇekebilirParis Hilton'ın acı günü: Yanından ayırmadığı köpeğiyle vedalaştıParis Hilton'ın bebek paylaşımına hayranlarından beğeni ve yorum yağdıİlginizi ÇekebilirParis Hilton'ın bebek paylaşımına hayranlarından beğeni ve yorum yağdıKur farkı onlara yaradı: Hem saçlarını yaptırdı hem de bir hafta tatil yaptıİlginizi ÇekebilirKur farkı onlara yaradı: Hem saçlarını yaptırdı hem de bir hafta tatil yaptı
X Reklam