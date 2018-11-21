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Paris Hilton nişanlısı Chris Zylka’dan ayrıldı, 2 milyon dolarlık yüzüğün akıbeti belli değil!
Paris Hilton nişanlısı Chris Zylka’dan ayrıldı, 2 milyon dolarlık yüzüğün akıbeti belli değil!
Paris Hilton, oyuncu nişanlısı Chris Zylka'dan ayrıldı. 10 ay önce 2 milyon dolarlık bir tek taşla evlenme teklifi eden Zylka yüzüğü geri istedi...
Magazin 21 Kasım 2018 - 11:55

Yaklaşık 10 ay önce Paris Hilton oyuncu Chris Zylka ile nişanlandığını ve Zylka’nın 2 milyon dolarlık bir yüzükle evlenme teklifi ettiğini duyurmuştu. Tabii o dönem çiftin nişanlanması değil 10.720 milyon TL’lik yüzük gündeme oturmuştu…
paris-hilton1Çift geçtiğimiz gün ayrıldı bu kez yine ayrılık değil yüzük gündeme geldi. 33 yaşındaki Zylka, 10 ay önce verdiği yüzüğü geri istemiş. Tabii Hilton yüzüğü iade etti mi belli değil ama şu an sosyal medya ‘Sevgiliye alınan hediye ayrılınca geri istenir mi istenmez mi?’ sorusuyla çalkalanıyor…

Paris Hilton ve ayrıldığı nişanlığı Chris Zylka...

Paris Hilton ve ayrıldığı nişanlığı Chris Zylka…

Son güncelleme: 11:57 - 21.11.2018

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