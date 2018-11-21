Paris Hilton nişanlısı Chris Zylka’dan ayrıldı, 2 milyon dolarlık yüzüğün akıbeti belli değil!

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Yaklaşık 10 ay önce Paris Hilton oyuncu Chris Zylka ile nişanlandığını ve Zylka’nın 2 milyon dolarlık bir yüzükle evlenme teklifi ettiğini duyurmuştu. Tabii o dönem çiftin nişanlanması değil 10.720 milyon TL’lik yüzük gündeme oturmuştu…

Çift geçtiğimiz gün ayrıldı bu kez yine ayrılık değil yüzük gündeme geldi. 33 yaşındaki Zylka, 10 ay önce verdiği yüzüğü geri istemiş. Tabii Hilton yüzüğü iade etti mi belli değil ama şu an sosyal medya ‘Sevgiliye alınan hediye ayrılınca geri istenir mi istenmez mi?’ sorusuyla çalkalanıyor…