Paris Hilton yıllar sonra anlattı: William, Harry ve Christina Aguilera ile…

Sosyetik isim Paris Hilton, Kraliyet Ailesi ile ilgili yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Hilton, ünlü şarkıcı Christina Aguilera, Prens William ve Prens Harry ile birlikte bir zamanlar parti yaptıklarını anlattı.

Sozcu.com.tr

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Paris Hilton, Londra ziyareti sırasında Prens William ve Harry ile dışarıda bir gece geçirmekten nasıl keyif aldığını açıkladı. 42 yaşındaki medyatik isim, Andy Cohen’in programında Kraliyet Ailesi’nin iki üyesi ile bir zamanlar nasıl görüştüklerini anlattı.

Hilton, bir zamanlar Park Lane’deki Londra Hilton’da Christina Aguilera, Prens William ve Harry ile parti yaptıklarını doğruladı.

Hilton bu karşılaşmaları hakkında şunları söyledi: “Gerçekten çok hoşlardı. Londra’da takıldık. Park Lane Hilton’daydı. Alt katta böyle bir bar vardı. Eğlenceli bir gece geçirdik. Ben, Christina Aguilera, çocuklar ve bir grup insandık. Eğlenceli bir geceydi.”

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