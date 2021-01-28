Paris Hilton’dan tüp bebek itirafı

ABD’li gazeteci Mara Schiavocampo’nun podcast programına katılan Paris Hilton, evlilik planları ve nişanlısı Carter Reum hakkında konuştu.

Hilton nişanlısı hakkında, “Yüzde yüz eminim ki hayalimdeki adam. Sürekli düğün planları, çocuklarımızın isimleri gibi konular hakkında konuşuyoruz. Hayatımın bundan sonraki adımı için çok heyecanlıyım. Sonunda gerçek bir hayatım varmış gibi hissediyorum” dedi.

“KİM KARDASHİAN SÖYLEDİ”

Tüp bebek tedavisine başladığını anlatan Hilton, “Bu tedavi sayesinde istersem ikizlerim olmasını da tercih edebiliyorum. Aslında bu konu hakkında pek bilgim yoktu ama Kim Kardashian ikizlerimin olabileceğini söyledi. Bana bu tavsiyeyi verdiği ve beni doktoruyla tanıştırdığı için çok mutluyum” dedi.

“YÜZDE YÜZ DOĞALIM”

Şubat ayında 40 yaşına girecek olan Hilton, yaşlanma karşıtı sırlarını da anlattı:

“Her zaman aynı görünüyorum çünkü hiçbir şey yaptırmadım. Bu konuda çok gururlu hissediyorum.”

“Yüzde yüz doğalım. Asla botox, estetik veya dolgu yaptırmadım. Annemin yedi yaşından beri bana verdiği tek tavsiye güneşten uzak durmak.”