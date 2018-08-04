Paris Hilton’dan Adriana Lima ve Metin Hara için ‘muhteşem çiftler’ yorumu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gelen Amerikalı skandallar kraliçesi Paris Hilton'dan, Adriana Lima-Metin Hara çifti hakkında, "Andriana'yı daha önce bu kadar hiç mutlu görmedim. Muhteşem çiftler" yorumu geldi.

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Bir etkinliğe katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) gelen Hilton Otelleri’nin veliahdı Paris Hilton, Limak Cyprus Deluxe Hotel’de basın mensuplarının karşısına geçti. Hilton, Kıbrıs’a gelmeden önce araştırmalar yaptığını ve Kıbrıs’ı çok sevdiğini söyledi. Kıbrıs’ın tarihi mekanlara sahip olduğu bilgisini aldığını anlatan Hilton, Limak Cyprus Deluxe oteli çok sevdiğini, otele geldiği için mutlu olduğunu belirtti.

“MUHTEŞEM ÇİFTLER”

Politik soruların sorulmaması ricasında da bulunan Hilton, Eğlencelerinde her zaman yeni şarkılara yer verdiğini, farklı müzikleri sevdiğini söyledi. Hilton, süper model Adriana Lima ve yazar sevgilisi Metin Hara’nın birlikteliği hatırlatılarak, “Daha önce hiç Türk sevgilisi olup olmadığıyla ilgili bir soruya da, hayır hiç Türk sevgilim olmadı. Adriana Lima’yı tanıyorum. Çok şeker, çok güzel bir kadın. Onları instagramdan takip ediyorum. Andriana’yı daha önce bu kadar hiç mutlu görmedim. Muhteşem çiftler” dedi.

Limak Otelleri Grup Başkanı Kaan Kavaloğlu da, “Adaya biz geliyoruz demiştik. Geldik. Ancak bunun altını doldurmamız gerekiyordu. Bunu da dünyaca ünlü bir yıldızla yapıyoruz” dedi. Paris Hilton’un KKTC’ye gelen en ünlü isim olduğuna dikkat çeken Kavaloğlu, “Kuzey Kıbrıs turizmine insanına gönül vermiş bir yatırımcı olarak Paris Hilton’u KKTC’ye getirmekten büyük gurur duyuyoruz” diye konuştu. DHA