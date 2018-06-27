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Paris Hilton’dan KKTC sürprizi
Paris Hilton’dan KKTC sürprizi
Hilton Otelleri'nin veliahtı Paris Hilton, 28 Temmuz günü bir oetlin etkinliğine katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gelecek. 
Magazin 27 Haziran 2018 - 18:21

KKTC Turizm Bakanlığı Müsteşarı İsmet Esenyel, Paris Hilton’un 28 Temmuz günü özel bir oteldeki etkinliğe katılmak üzere geleceğini söyledi. Esenyel, Hilton’un KKTC’ye gelmesinin büyük olay olduğunu belirterek, “Limak Otelimiz Bafra turizm bölgesinde, bu bölgenin Paris Hilton gibi bir ismi ağırlaması şahane” dedi.

Öte yandan Porto Riko asıllı ABD’li şarkıcı Jennifer Lopez’in 2010 yılında, KKTC’de vereceği konser, Rumların engellemeleri nedeniyle iptal edilmişti.

DHA

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