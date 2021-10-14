Paris Hilton’un bitmeyen bekarlığa veda partisi

Yazar Carter Reum ile evlilik hazırlığı yapan Paris Hilton, her ne kadar düğün tarihini sır gibi saklayıp "Çok yakında..." dese de son birkaç gündür tüm ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte bekarlık günlerine veda ediyor.

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Dördüncü nişanlısıyla nikâh masasına oturmak için gün sayan Paris Hilton’un bekarlığa veda partisi geçen hafta sonu Las Vegas’ta başladı. Hilton, kutlamalara ait fotoğrafları da takipçileriyle paylaşıyor.

Eğlenceye, Paris Hilton’un annesi annesi Kathy ve babası Rick’in yanı sıra kardeşi Nicky Hilton ile eşi James Rotschild, erkek kardeşi Barron, onun eşi Tessa ile kayınbiraderi Courtney de katıldı. Onların dışında ikilinin arkadaşları da onları bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.

Hilton, bekarlığa veda partisi için özel bir gardırop hazırlamayı ihmal etmedi. Ünlü isim, geçen hafta sonundan itibaren rengarenk elbiseler giydi ve üzerine “gelin” yazan bir aksesuar taktı.

Her ne kadar düğünü için gün sayıyor olsa da Paris Hilton, nişanlısı Carter Reum ile ne zaman evleneceğini net olarak söylemiyor. Fakat Hilton, geçen ay Entertainment Tonight’a verdiği demeçte, gelinliğini bulduğunu ve düğünün de “Çok yakında, birkaç hafta içinde” olacağını söylemişti.

DAHA ÖNCE ÜÇ KEZ NİŞANLANDI

Paris Hilton, daha önce model Jason Shaw, Yunanlı milyarder Paris Latsis ve aktör Cyris Zylka ile nişanlanmıştı.Özelikle de Paris Latsis ilişkisi kamuoyu tarafından da ciddi olarak değerlendirilmişti. Ancak, iki Paris’in büyük aşkı ayrılıkla sonuçlanmıştı.

Hilton, Ocak 2020’de Altın Küre partisinde birlikte görüntülendiği yazar Carter Reum ile ilişkisini Nisan 2020’de duyurmuştu.