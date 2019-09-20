Paris Hilton’un güzel başlayan temizlik videosu kötü bitti

38 yaşındaki ABD’li şarkıcı Paris Hilton, bu sabah saatlerinde sosyal medya sayfasından seneler önce evde temizlik yaparken çekilen bir videosunu takipçileriyle paylaştı. Hilton’un eğlenceli videosu takipçileri tarafından da çok beğenildi.

DENGESİNİ SAĞLAYAMADI

Beyaz elbisesiyle eline paspas alarak yerleri silen güzel şarkıcı, bir ara sıkıldı ve elektrik araca binerek paspas yaptı. Paspasın sobasına beline iple bağlayan Hilton’un bu eğlencesi cincir üzerinde dengeyi sağlayamayıp düşmesiyle kötü bitti.