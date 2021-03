Paris’ten İstanbul’a Best Model hikayesi

– Best Model Türkiye Yarışması'nı çok büyük zorluklarla organize edebilmek için harekete geçtik. Her şeyi hazırladık. Basın toplantısına dostlarımızı davet edeceğimiz gün Ankara'dan gelen bir karar ile iptal etmek zorunda kaldık. Dört defa yarışmayı hazırladık, hatta bir teki son gün çıkan kararname ile yasaklara girdi. Hayatımızın en zor ve çalışma düzenimizin defalarca ertelendiği bir süreç yaşadık.

– Bu süreç büyük zorunluluklarla beraber yorgunluk ve üzüntü de getirdi. Sonunda İstanbul dışında yapmaya karar verip Bodrum'a giderek çok güzel bir çalışma hazırlayıp organizasyonu orada yapma kararı aldık, anlaşmaları imzaladık. Fakat yine ertesi gün çıkan bir kararla tekrar iptal ettik. Türkiye'de zaten o dönemde kimse yarışma yapamıyordu. Bütün bu olaylardan sonra meydan savaşı vererek Tarihi Fişekhane'de seyircisiz olarak, son yılların en başarılı organizasyonunu gerçekleştirerek yarışmayı yaptık.

– Çin Seddi'ni geçmenin, cambaz olarak ipte yürümenin ne olduğunu bu yarışmada tüm ekip en derinden hissetti. Bizden cesaret alan birkaç ufak yarışma arkamızdan bizi takip etti.

PANDEMİDE ÜZÜCÜ KAYIPLARIM OLDU

– Günde 18 adet aldığım ilaçla yüksek tansiyonu, şekeri ve diğerlerini özel doktorlarımın biri Fransa'daki Dr. Demir Önger, Türkiye'de Kürşat Salgar'ın ve Prof. Dr. Nazif Bağrıaçık'ın telkin ve nasihatlerine uyarak yaşadığımı zannediyorum. Ama onlar aynı fikirde değil. İlaçlarda aksatma yapmıyorum, insülin iğnemi kendim yapıyorum. İğneye bakamayan ben artık uzman oldum. Geceleri saymazsam 42 yaşımda olduğuma göre eskimiş bir kamyonu ralli yarışmalarına sokacak kadar çılgın bir hayatım var. Doktorlar konusunda yıllardır özel bir hastası dostu olarak bana ihtimam gösteren gerçekten sevgili arkadaşım Cengiz Aslan'ı bu pandemi döneminde kaybetmiş olmak bana çok zor geldi. Her hafta bir iki dostu öteki dünyaya uğurlamak psikolojik olarak hiç kolay değil.

MELİSA İMRAK'IN YAŞI OLAY OLDU

*Son Best Model'in sürpriz olayı da birinci Melisa İmrak'ın 15 yaşında olmasıydı. Medya ikiye bölündü: Bu kadar genç yaşta bir kadını Best Model yapamazsınız diye. Kendi aralarında bu neticeye karşı polemiğe girdiler. Biz de nihayet manken olayının yaşı olmadığını, onun güzellik yarışmaları için geçerli olduğunu anlattık. Hem yazılı hem görsel basında açıklamalar yaptım ve sorulara canlı yayına katılarak cevap verdim.

PARİS'TEKİ EV HAPSİ ÜRETME İSTEĞİME ENGEL OLAMADI

– Pandemi başlarken Paris'teydim. Houte Couture defileleri Ocak ayının son iki gününde, arkasından Şubat-Mart ayında yıllık çalışmalarımızın bir anda stop etmesiyle kendimizi pandemi sürecine göre ayarlamak zorunda kaldık. Başlarda birkaç ay içinde kurtulacağımızı düşünmek yanlışını yaşadık. Fakat fırtına gibi hızla gelen, çok üzücü bir olay bize ispat etti ki aylar değil yılların olayıydı bu…

– Ayrıca seyahat kısıtlaması, ülkeye dönememek, ev hapsinde yaşamaya mecbur kalmak kolay olmadı. Ev hapsi Paris'te de olsa cennette de olsa hiç güzel bir şey değil. Boş durma alışkanlığım olmaması, kitap okuyup televizyon seyrederek zaman öldüren bir karakterim yok. Fakat günde 12 saat televizyon seyrettim ve komşularım tarafından uyarıldım. Çünkü yüzden fazla Türkiye'nin televizyon kanalı olduğunu, hayatımda duymadığım şarkıları türküleri, isimlerini bilmediğim yorumcuları, birçok diziyi bu dönemde pandemi sayesinde tanıdım.

– Kendime soruyorum “acaba bu bir şans mıydı?” Haftada bir gün radyo-televizyonla anlaşma yapıp Türkiye'deki ünlü dostlarımla 4 misafire bağlanarak yaptığım program olağanüstü ilgi topladı. Ve 60 sene önce yaptığım bu mesleği tekrar, şartların yarattığı bir zamanlamayla geçmişin heyecanı ve anılarını da yaşayarak gerçekleştirdim. Benim yaşamaktan anladığım en önemli şey: ürettiğim kadar yaşayabiliyorum. Evde hapis hayatı dahi bu üretme isteğime mani olamadı…

BU SENE DE YARIŞMA VAR

– Bu seneki yarışmayı kısmetse her zamanki gibi aynı plan içerisinde yapacağız. İnanılmaz bir ilgi ve talep var. Bu gençlerin hayallerini gerçekleştirmeleri için her türlü fedakarlığı yaparak ekibimle çalışıyorum. Yine söylüyorum Best Model'in hiçbir yerde temsilcisi ve temsilciliği yoktur. Önünüze gelen her insan sizin paranızı zamanınızı almasın.

– Etrafın ne yaptığını gerçek anlamda pek takip etmediğimi kabul ediyorum ama öğrendiğime göre bu sene birkaç mankenlik yarışması daha yapılacakmış, hayırlı olsun diyorum.

İstanbul'da telefonlarım hiç susmuyor

– Çok dinlenmeye ihtiyacım olduğunu ilk defa hissettim, Paris'te evime bir an evvel döneyim diye düşünüyorum. Çünkü orada hep çalışıp hem dinlenme imkanım daha disiplinli oluyor. İstanbul'da sizi gece yarısı üçte dörtte arayanlar çıkıyor. “Ben bu sene yarışmaya gireceğim, ne yapmalıyım” diye sordukları zaman uykum bitiyor. Telefonumu kapatamıyorum çünkü dünya üzerinden her zaman aranabiliyorum. Başka ülkeden başka bir yarışmacı öğle yemeğini yiyor olabilir. Saat mevhumu yok. Onun için telefon kapatma olayım yok. Ama gençlerden rica ediyorum gece yarısı aklınıza esince telefon etmeyin.