Sinemada aksiyon filmi sevenler ekran başına! Paris’ten Sevgilerle bu akşam Türk televizyonlarında olacak. Bu aksiyon dolu maceranın konusu merak ediliyor. Peki, Paris’ten Sevgilerle filminin konusu ne? Paris’ten Sevgilerle ne zaman çekildi, oyuncuları kim? İşte ayrıntılar…

Luc Besson'un senaryosunu yazdığı aksiyon dolu 2010 yılı yapımı Paris'ten Sevgilerle filminin konusu merak ediliyor. Kadrosunda ünlü oyuncular ve hiç düşmeyen temposu ile dikkatleri üzerine çeken Paris'ten Sevgilerle filminin konusu ve oyuncuları haberimizde…

PARİS'TEN SEVGİLERLE KONUSU NE?

James Reece Amerikan’ın Fransa büyükelçiliğinde CIA adına alt düzey bir görevde çalışmaktadır. James'in, Paris'te Fransız sevgilisi ile birlikte yaşadığı oldukça iyi bir hayatı vardır. Ancak James'in en büyük istediği bulunduğu görevden daha yüksek dereceli bir ajan olmak ve sahada aksiyonu yaşamaktır. İstediği gibi üst düzey bir göreve atanır. Görevli olarak gittiği ilk işinde, aslında ne kadar şanslı olduğuna inanamaz. Bu görevinde kendisine yeni ortağı özel ajan Charlie Wax eşlik etmektedir. Silah meraklısı, şakacı ve herhangi bir şeye bağlı olmayan Wax ile ortağı James, bir terör saldırısını durdurmak için Paris'e gönderilirler. Paris'in yer altı dünyasını gören ve aslında aksiyon dolu hayatın kendisine uygun olmadığını anlayan James, masa başı işine dönmek için can atar. Bir görevlerinde peşinde oldukları suç örgütü, James ‘i hedefine alır. Artık James için, sonraki 48 saat içinde hayatta kalabilmesinin tek umudu ortağı Wax olacaktır.

PARİS'TEN SEVGİLERLE OYUNCULARI KİM?

John Travolta -Charlie Wax

Jonathan Rhys Meyers -James Reese

Kasia Smutniak -Caroline

David Gasman -Alman turist

Richard Durden -Büyükelçi

Yin Bing -M. Wong