Parker filminin konusu: Parker filmi oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor?
Parker 2013 yapımı aksiyon filmidir. Yönetmenliğini Taylor Hackford, senartistliğini John J. McLaughlin yapmıştır. Başrol olarak ise Jason Statham ve Jennifer Lopez oynamıştır. Parker bir hırsızdır. Onun kesin ve kati kuralları vardır. En sonunda büyük bir soygun yapmak ister ve olaylar gelişir.
PARKER FİLMİNİN OYUNCU KADROSU
Jason Statham – Parker
Jennifer Lopez – Leslie Rodgers
Michael Chiklis – Melander
Wendell Pierce – Carlson
Clifton Collins Jr. – Ross
Bobby Cannavale – Jake Fernandez
Patti LuPone – Ascension
Carlos Carrasco – Norte
Micah Hauptman – August Hardwicke
Emma Booth – Claire
Nick Nolte – Hurley
Daniel Bernhardt – Kroll
Dax Riggs – Kendisi