Parker filminin konusu: Parker filmi oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor?

Başrollerinde aksiyon filmlerinin aranan ismi Jason Statham ve başarılı oyuncu Jennifer Lopez'in yer aldığı Parker filmi hem heyecan hem de aksiyon dolu. İşte Parker filminin konusu ve oyuncu kadrosu ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar...

Parker 2013 yapımı aksiyon filmidir. Yönetmenliğini Taylor Hackford, senartistliğini John J. McLaughlin yapmıştır. Başrol olarak ise Jason Statham ve Jennifer Lopez oynamıştır. Parker bir hırsızdır. Onun kesin ve kati kuralları vardır. En sonunda büyük bir soygun yapmak ister ve olaylar gelişir.

PARKER FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Jason Statham – Parker

Jennifer Lopez – Leslie Rodgers

Michael Chiklis – Melander

Wendell Pierce – Carlson

Clifton Collins Jr. – Ross

Bobby Cannavale – Jake Fernandez

Patti LuPone – Ascension

Carlos Carrasco – Norte

Micah Hauptman – August Hardwicke

Emma Booth – Claire

Nick Nolte – Hurley

Daniel Bernhardt – Kroll

Dax Riggs – Kendisi