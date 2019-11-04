Partiye Seda Sayan ve Aleyna Tilki’nin dansı damga vurdu

Demet Akalın ile Okan Kurt, tanışma yıl dönümlerini düzenledikleri bir partiyle kutladı. Demet Akalın ve Okan Kurt'un partisine ünlü isimler akın etti. Geceye Seda Sayan ve Aleyna Tilki'nin dansı damga vurdu.

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında boşanan ancak daha sonra yeniden barışaran Okan Kurt ve Demet Akalın çifti, tanışmalarının 8. yıl dönümlerini bir partiyle kutladı.

BİR ÇOK ÜNLÜ İSİM KATILDI

İstanbul’daki bir eğlence mekanında düzenlenen partiye çiftin yakın arkadaşları ve çok sayıda ünlü isim katıldı. Partide Seda Sayan, Aleyna Tilki, Simge Sağın,Selin Ciğerci,Fatih Ürek gibi ünlü isimler yer aldı. Gecede Aleyna Tilki ve Seda Sayan da karşılıklı göbek attı.

