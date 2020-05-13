Pascal Nouma’dan Survivor’a veda eden Ersin Korkut için paylaşım

Survivor'da iki defa yarışan eski futbolcu Pascal Nouma, Survivor'a sakatlığı nedeniyle veda eden Ersin Korkut için paylaşım yaptı.

Survivor’da geçtiğimiz günlerde futbol maçında dizinden sakatlanan Ersin Korkut’un yapılan kontrollerin ardından yarışmaya devam edemeyeceği açıklandı. Ersin’in vedasını duyuran Acun Ilıcalı’nın “Survivor’da en beklemediğim ve üzüldüğüm veda oldu” sözleri dikkat çekti.

“DÖN GEL KANKA”

Beşiktaş’ın eski futbolcusu olan ve aynı zamanda Survivor’da da geçtiğimiz yıllarda iki defa yarışan Pascal Nouma ise Survivor’a veda eden Ersin Korkut için paylaşımda bulundu. Nouma Ersin ile çekilen fotoğraflarını ”Kanka benim şampiyonumsun dön gel. Ersin adamın dibidir, siz daha onu yeni tanıdınız” notuyla paylaştı.

