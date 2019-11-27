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Pascal Nouma’nın Türk bayraklı ayakkabısı
Pascal Nouma’nın Türk bayraklı ayakkabısı
Bir dönem Beşiktaş futbol takımında forma giyen başarılı isim Pascal Nouma, önceki gün ablası ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.
Emre ÇEVİK
Magazin 27 Kasım 2019 - 09:08

Her zaman olduğu gibi sempatik tavırları ve eğlenceli halleri ile yanındakiler dışında etrafındaki herkesin neşe kaynağı olan Pascal Nouma’ya ilgi bir hayli yoğundu.

Ablası ile alışverişe çıkan Nouma, bir anda kendisini sevenlerinin yoğun markajında buldu. Yanına gelen herkesle fotoğraf çektiren Nouma, bir hayranıyla da magazin objektiflerine poz vermeyi ihmal etmedi. Türkiye’yi ve Türkleri sevdiğini her fırsatta söyleyen ve belli eden Pascal Nouma’nın ayakkabısındaki Türk bayrağı baskısı ise dikkatlerden kaçmadı.

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