Pasifik Savaşı İsyan konusu ve oyuncuları… Pasifik Savaşı’nda kimler oynuyor?

Macera ve bilimkurgu içerikli konusuyla dikkat çeken Pasifik Savaşı İsyan filmi 2018'de vizyona girdi. ABD yapımı filmin yönetmenlik koltuğunda Steven S. DeKnight oturuyor. İşte konusu ve oyuncuları...

Maceranın bir an bile durmadığı Pasifik Savaşı adlı bilimkurgu filminin konusu, oyuncuları ve merak edilenleri haberimizde…

PASİFİK SAVAŞI OYUNCULARI

John Boyega

Rolü : Jake Pentecost

Scott Eastwood

Rolü : Nate Lambert

Cailee Spaeny

Rolü : Amara

Rinko Kikuchi

Rolü : Mako Mori

Jing Tian

Rolü : Liwen Shao

Adria Arjona

Rolü : Jules Reyes

Burn Gorman

Rolü : Dr. Hermann Gottlieb

Charlie Day

Rolü : Dr. Newton Geiszler

PASİFİK SAVAŞI KONUSU

Babasının uzaylılara karşı kahramanca ölümü sırasında Jaeger pilotluğu eğitimine devam etmekte olan Jake, babasının ölümünün ardından eğitimini terk eder. Bir zamanların umut vadeden pilotuyken suç dünyasına bulaşan Jake’e uzaklaştığı kız kardeşi Mako Mori tarafından son bir şans tanınır. Savaşın gölgesinde büyüyen cesur yeni nesil pilotlara liderlik etmekte olan Mako, dünyayı tehdit eden yeni bir tehlikeye karşı mücadele vermektedir. Yetenekli pilot Lambertve 15 yaşındaki Jaeger hackerı Amara ile güçlerini birleştiren Jake, elinde kalan tek aile ile birlikte dünyanın gördüğü en güçlü savunma hattı olma yoluna baş koyar…