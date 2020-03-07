Pasifik Savaşı İsyan konusu ve oyuncuları… Pasifik Savaşı’nda kimler oynuyor?

Maceranın bir an bile durmadığı Pasifik Savaşı adlı bilimkurgu filminin konusu, oyuncuları ve merak edilenleri haberimizde…
PASİFİK SAVAŞI OYUNCULARI
John Boyega
Rolü : Jake Pentecost
Scott Eastwood
Rolü : Nate Lambert
Cailee Spaeny
Rolü : Amara
Rinko Kikuchi
Rolü : Mako Mori
Jing Tian
Rolü : Liwen Shao
Adria Arjona
Rolü : Jules Reyes
Burn Gorman
Rolü : Dr. Hermann Gottlieb
Charlie Day
Rolü : Dr. Newton Geiszler
PASİFİK SAVAŞI KONUSU
Babasının uzaylılara karşı kahramanca ölümü sırasında Jaeger pilotluğu eğitimine devam etmekte olan Jake, babasının ölümünün ardından eğitimini terk eder. Bir zamanların umut vadeden pilotuyken suç dünyasına bulaşan Jake’e uzaklaştığı kız kardeşi Mako Mori tarafından son bir şans tanınır. Savaşın gölgesinde büyüyen cesur yeni nesil pilotlara liderlik etmekte olan Mako, dünyayı tehdit eden yeni bir tehlikeye karşı mücadele vermektedir. Yetenekli pilot Lambertve 15 yaşındaki Jaeger hackerı Amara ile güçlerini birleştiren Jake, elinde kalan tek aile ile birlikte dünyanın gördüğü en güçlü savunma hattı olma yoluna baş koyar…