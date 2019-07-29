Passengers (Uzay Yolcuları) filminin konusu: Passengers filminin oyuncuları kimler?

Başrollerinde güzel ve başarılı oyuncu Jennifer Lawrence ve yakışıklı oyuncu Chris Pratt'ın yer aldığı Uzay Yolcuları filmi konusu ile seyircilerin dikkatini çekmeyi başardı. İşte Uzay Yolcuları filmi hakkında merak edilenler...

Uzay Yolcuları, Morten Tyldum tarafından yönetilen ve senaryosu Jon Spaihts tarafından yazılan 2016 yılı ABD yapımı bilim kurgu-macera filmidir. Başrollerinde Chris Pratt ve Jennifer Lawrence yer almaktadır. Film, Columbia Pictures tarafından dağıtılarak 21 Aralık 2016 tarihinde gösterime girmiştir, dünya çapında 303 milyon dolardan fazla hasılat elde etmiştir.

PASSENGERS FİLMİNİN KONUSU

İçinde binlerce kişiyi taşıyan yıldız gemisi Avalon, “Homestead Kolonisi” olarak bilinen uzak bir koloni gezegenine 120 yıl sürecek bir seyahat yapmaktadır. Yolcular ve tüm mürettebat hibernasyon kapsüllerinde uyumaktadır, ancak gemi büyük bir asteroid alanından geçerken gemi kalkanında aşırı yüklenme olur ve bir arıza meydana gelir. Bu arıza nedeniyle geminin yolcularından biri olan Jim Preston (Chris Pratt) uyanması gereken zamandan 90 yıl önce uyanır.

PASSENGERS FİLMİNİN OYUNCULARI

Chris Pratt, Jim Preston, tamirci.

Jennifer Lawrence, Aurora Lane, uzay yolculuğu hikâyesini anlatmak isteyen New York’tan bir yazar.

Michael Sheen, Arthur, robot barmen.

Laurence Fishburne, Gus Mancuso, uzay gemisinin mürettebatından bir yetkili.

Aurora Perrineau, Celeste, Aurora’nın en iyi arkadaşı.