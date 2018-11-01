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Pazar çantasıyla alışverişte
Pazar çantasıyla alışverişte
Bir AVM'de alışveriş yaparken salaş ve doğal görünümüyle dikkat çeken Özge Özpirinçci, koşarak muhabirlerden kaçtı.
Emre ÇEVİK
Magazin 1 Kasım 2018 - 08:17

Oyuncu Özge Özpirinçi, önceki gün Etiler’deki bir AVM’de alışveriş yaptı. Makyajsız ve salaş görüntüsüyle dikkat çeken oyuncu, gazetecileri görünce her zamanki gibi hızlı adımlarla kaçmaya çalıştı. Bir süre basın mensuplarını arkasında koşturan Özge Özpirinçci, “Alışveriş yapmaya çıktım. Hediye bakıyorum. Yürüyerek konuşmayı sevmiyorum” dedi.

GERİ DÖNÜŞÜM ÇANTASI

Kendisini AVM içerisindeki markete atan Özpirinçci, marketin içerisinden direkt otoparka inen asansöre binerek kaçtı. Öte yandan rahat giyim tarzıyla objektiflere takılan oyuncunun, kolundaki geri dönüşüm pazar çantası dikkat çekti.

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