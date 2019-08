Peaky Blinders 5. yeni sezon ne zaman başlıyor?

Peaky Blinders 5. yeni sezon 25 Ağustos'ta BBC One'da yayınlanacak. Türkiye’de Netflix’te 4 Ekim’de yayınlanacak. Diziseverler Peaky Blinders izlemek için Netflix’e üye olmak zorunda. Netflix kullanıcılarına, bir ay ücretsiz platformu deneme hizmeti sunuyor.

Yeni sezon fragmanında Tommy Shelby’nin tarlasına mayın döşendiği görülüyor. Beşinci sezonda kadroya yeni oyuncular katılıyor. Bu isimlerden ilki, daha önce Hunger Games'te Finnick Odair karakterine can vermiş olan Sam Claflin. Kadroya katılacak olan ikinci büyük isim ise The Witch'te, Split'te ve Glass'ta yer almış ayrıca New Mutants kadrosunda da yer alan Anya Taylor-Joy. Bu oyunculara eşlik edecek olan diğer oyuncular ise Brian Gleeson (Hellboy), Kate Dickie (Game of Thrones) ve Emmet J. Scanlan (Krypton).

Dördüncü sezonda Tommy Shelby, İtalyan mafyasını devirmeyi başarmış ve parlamento üyesi olabilmek için seçimlere katılmıştı. Tabii aniden gerçekleşen Büyük Buhran, ABD ile birlikte İngiltere'yi de finansal bir kaosun içerisine çekecek. Burada Tommy ve Shelby çetesinin çözmesi gereken problem ise o kadar basit değil. Suç dünyasının gölgesindeyken Tommy'nin Büyük Buhran’a karşı da önlem alması gerekiyor.