Peker Açıkalın’dan “Nikahsız çocuk yaptı” yorumlarına fotoğraflı cevap

Peker Açıkalın ile Çiğdem Koç çifti geçtiğimiz Kasım ayında oğullarını kucaklarına almanın sevincini yaşamıştı. Peker Açıkalın’a yönelik sosyal medyadan, “Evlenmeden çocuk yaptınız” şeklinde birçok mesaj gelmişti.

‘TÜM SÜLALEME VE MERAKLILARINA’

Peker Açıkalın, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla eleştirilere cevap verdi. Açıkalın, evlilik cüzdanının resmini takipçileriyle paylaştı ve şu notu yazdı: “Duyanlar ve duymayanlara, meraklılarına, tüm sülaleme, inanmayanlara. Çiğdem Koç hanım ile evlendiğimizin, evlilik cüzdanının resmi resmidir. Uğuru kaçmasın diye, şimdi paylaştık… Bir yastıkta kocamak üzere inşallah. Oğlumuz bile var, tosun gibi maşallah.”