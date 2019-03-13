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Peker Açıkalın’dan “Nikahsız çocuk yaptı” yorumlarına fotoğraflı cevap
Peker Açıkalın’dan “Nikahsız çocuk yaptı” yorumlarına fotoğraflı cevap
Ünlü oyuncu Peker Açıkalın, geçtiğimiz Kasım ayında üçüncü çocuğu Enver Peker'i kucağına almıştı. Çiğdem Koç ile nikahsız bir şekilde çocuk sahibi olduğuna yönelik eleştiriler alan Peker Açıkalın, evlilik cüzdanını Instagram'dan paylaştı.
Magazin 13 Mart 2019 - 17:07

Peker Açıkalın ile Çiğdem Koç çifti geçtiğimiz Kasım ayında oğullarını kucaklarına almanın sevincini yaşamıştı. Peker Açıkalın’a yönelik sosyal medyadan, “Evlenmeden çocuk yaptınız” şeklinde birçok mesaj gelmişti.

‘TÜM SÜLALEME VE MERAKLILARINA’

Peker Açıkalın, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla eleştirilere cevap verdi. Açıkalın, evlilik cüzdanının resmini takipçileriyle paylaştı ve şu notu yazdı: “Duyanlar ve duymayanlara, meraklılarına, tüm sülaleme, inanmayanlara. Çiğdem Koç hanım ile evlendiğimizin, evlilik cüzdanının resmi resmidir. Uğuru kaçmasın diye, şimdi paylaştık… Bir yastıkta kocamak üzere inşallah. Oğlumuz bile var, tosun gibi maşallah.”

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