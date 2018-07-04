Pelin Akil bilgisayardan girdi, mini konser verdi!

Oyuncu Pelin Akil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hem ilginç bir sohbet gerçekleştirdi hem de etkileyici sesini gözler önüne serdi.

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Yeni nesil başarılı oyuncular arasında olan Pelin Akil sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimlerden eşiyle birlikte çıktığı tatilden en doğal ve eğlenceli kareleri paylaşmaktan çekinmeyen Akil insta hikaye kısmından paylaştığı videolarla ne kadar samimi ve doğal olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Yeni nesil bilgisayarların açılış sesini ‘Nothing Compares to you’ adlı şarkının başına benzettiğini söyleyen Akil güzel sesiyle adeta mini bir konser vererek küçük de bir hatırlatma yaptı. Şarkıyı söylerken utandığını belirten başarılı oyuncu keyifli videolarıyla takipçilerini mutlu etti.