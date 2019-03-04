Pelin Akil doğmamış kızları için parti verdi, hesap açtı!

Son yılların modası olan Baby Shower’a kayıtsız kalmayan son isim oyuncu Pelin Akil oldu.

Sosyal medya hesabından bu özel günle ilgili fotoğraflarını paylaşan başarılı oyuncu bu günle ilgili olarak şunları yazdı:

“Bugünle ilgili söyleyebileceğim tek kelime muh-te-şem-di. Yapalım yapmayalım diye kararsız kaldığımız bi gündü ve o zaman Alin ve Lina'nın çay partisi yapalım diye karar verdik ve iyi ki yaptık. Ne kadar çok dostumuz ne kadar çok bizi seven insanlar varmış. Kızlarımız nasıl da şanslılar ki kocaman bi aileleri var gelen herkesin gözlerinden öpüyorum. Gelemeyenlerin de çay sözü olsun”

KIZLARIN INSTAGRAM HESAPLARI HAZIR

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu özel güne dair bol bol fotoğraf paylaşan Pelin Akil aynı zamanda paylaşımının sonunda kızları için açtığı instagram hesabının adresini de verdi. Henüz herhangi bir gönderi yapılmayan hesabın şimdiden 12 bini aşkın takipçisi var.