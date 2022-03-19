Pelin Akil: Doktor monitöre bakakaldı, suratı düştü

Anıl Altan ile mutlu bir evliliği olan oyuncu Pelin Akil, konuk olduğu programda ikiz çocuklarının olacağını nasıl öğrendiklerini anlattı.

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Şimdilerde ‘Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı’ dizisinde rol alan Pelin Akil, ‘Film Gibi Hayatlar’ programının bu haftaki konuğu oldu.

Rol aldığı dizi hakkında konuşan Pelin Akil, “Dizi için hâlâ at biniciliği dersleri alıyorum. Eğitimin sonu yok. Bu rol bana ilk geldiğinde, dönem işlerini de sevdiğim için çok heyecanlandım. O kostümleri ilk giydiğimde aynada kendime baktım ve ‘Bu ben miyim, neler çıkacak acaba?’ dedim. Tarih öğrenmek için sadece filmler ve diziler yeterli değil. Gerçekleri yansıttığı sürece tarihi dizilerin, hem iyileştirme hem de bir şeyler öğrenme anlamında çok önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.

“İKİZ SAHİBİ OLMAK İNANILMAZ BİR ŞEY”

Anıl Altan ile evliliğinden ikizleri dünyaya gelen Pelin Akil, doktoru haberi verdiğinde yaşadıklarını da ilk kez anlattı. Akil, şunları söyledi:

“İkiz sahibi olmak inanılmaz bir şey. İkiz çocuklarımızın olacağını çok geç öğrendik, tek biliyorduk. O öğrendiğimiz anı çok net hatırlıyorum. Doktor monitöre bakakalmıştı. Suratı düştü, morali bozuldu. Anıl’la birbirimize bakıyoruz. ‘Herhalde kötü bir şey söyleyecek’ diye düşündük. Sonunda ‘İkiziniz olacak’ dedi. Anıl da ikiz, çok mutlu olduk.”

“İkiz çocuk sahibi olmak çok zor ve çok emek isteyen bir şey. İlk başlarda anlamadık. Ama sonra ‘Allah’tan ikiz oldu’ diyoruz. İki tane kız çocuğum olması beni motive ediyor, bundan dolayı mutlu hissediyorum. En çok istediğim şey, ayakları üzerinde durmaları. En dikkat ettiğim ve özendiğim, güçlü ayakları üzerinde duran, iki tane kızım olsun. Kimseye ihtiyaçları olmadan. İkisi birbirinin elini tutarak hangi konuda hevesleri, yetenekleri varsa, neyde mutlu olacaklarsa onu yapmaları.”