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Pelin Akil eşinin doğum gününü kutladı
Pelin Akil eşinin doğum gününü kutladı
Oyuncu Pelin Akil, sosyal medya hesabından kocası Anıl Altan'ın doğum gününü son derece özel satırlarla kutladı.
Magazin 29 Mayıs 2018 - 07:10

Yaklaşık 6 yıldır evli olan oyuncu çift aşklarını her fırsatta dile getirmekten geri durmuyor. Sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla da yaşadıkları sevgiyi gözler önüne seren çiftten Pelin Akil, eşi Anıl’ın doğum gününü şu satırlarla kutladı: “Bu fotoğrafa saatlerce bakabilirim, gümbür gümbür akan Palovit şelalesi bir yana ama bakma sebebim sensin gülüşü çiçek güzel kocam.

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(“Kocam” kelimesini bir de bu kadar dolu dolu söyleyeceğimi de hayatta düşünemezdim). İyi ki doğdun,en iyi arkadaşım, yoldaşım, sırdaşım, yaptığımız her yolculuğun en güzel tarafı bunları seninle yapıyor olmam. Dileğim,kalbin o kadar berrak ki o güzel gönlünden geçirdiğin tüm dileklerin gerçek olsun bir de sağlığın sıhhatin yerinde olsun. Ben de hep yanında olayım. Seni çok seviyorum.”

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