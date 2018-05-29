Pelin Akil eşinin doğum gününü kutladı

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Yaklaşık 6 yıldır evli olan oyuncu çift aşklarını her fırsatta dile getirmekten geri durmuyor. Sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla da yaşadıkları sevgiyi gözler önüne seren çiftten Pelin Akil, eşi Anıl’ın doğum gününü şu satırlarla kutladı: “Bu fotoğrafa saatlerce bakabilirim, gümbür gümbür akan Palovit şelalesi bir yana ama bakma sebebim sensin gülüşü çiçek güzel kocam.

(“Kocam” kelimesini bir de bu kadar dolu dolu söyleyeceğimi de hayatta düşünemezdim). İyi ki doğdun,en iyi arkadaşım, yoldaşım, sırdaşım, yaptığımız her yolculuğun en güzel tarafı bunları seninle yapıyor olmam. Dileğim,kalbin o kadar berrak ki o güzel gönlünden geçirdiğin tüm dileklerin gerçek olsun bir de sağlığın sıhhatin yerinde olsun. Ben de hep yanında olayım. Seni çok seviyorum.”