Pelin Akil eşinin verdiği yanıttan mutlu olmadı

Meslektaşı Anıl Altan ile evli olan ve bu evlilikten ikiz bebek sahibi olan Pelin Akil, sosyal medya hesabından yaptığı keyifli paylaşımlarla takipçilerinin enerjisini yükseltiyor. Güzel oyuncu hesabından yaptığı son paylaşımda eşiyle olan bir diyaloğunu takipçilerine ulaştırdı.

Gerek hamilelik döneminde ve gerekse sonrasında sosyal medya hesabını takipçileriyle etkili bir iletişim aracı olarak kullanmayı sürdüren Pelin Akil, eşiyle olan eğlenceli diyaloglarıyla da öne çıkıyor.

Özel hayatlarına dair samimi paylaşımlar yapmaktan geri durmayan Pelin Akil, eşine takipçileri önünde bir soru yöneltti ancak aldığı yanıt onu hiç memnun etmedi. O sırada çocuklarıyla vakit geçiren Anıl Altan’a: ‘Milyonların önünde bana güzel bir şey söyle’ şeklinde bir soru yönelten Akil bu sorusuna ‘spor aletlerimin üzerini kapatır mısın yağmur yağıyor’ yanıtını aldı ve Instagram hesabından paylaştığı videoda bundan hiç de hoşnut olmadığını gösterdi.