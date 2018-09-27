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Pelin Akil iyi niyetinin kurbanı oldu… Kayıp çocuk!
Pelin Akil iyi niyetinin kurbanı oldu… Kayıp çocuk!
Kısa bir süre önce eşini askere uğurlayan oyuncu Pelin Akil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iyi niyetinin kurbanı olduğunu anlattı.
Magazin 27 Eylül 2018 - 09:48

Sempatik tavırları ve başarılı oyunculuğuyla göz dolduran Pelin Akil, hesabından paylaştığı kısa videolarla sosyal medya kurbanı olduğunu açıkladı. Hesabına düşen bir kayıp çocuk haberini insanlık namına herhangi bir araştırma yapmadan paylaşan Akil, sonrasında bir arkadaşının kendisini aramasıyla paylaştığı haberin bir dizi reklamı olduğunu anladığını ve bu paylaşımını hemen sildiğini söyledi. Pelin Akil bunun kendisine ders olduğunu ve bundan sonra paylaşım yapmadan önce mutlaka doğruluğunu araştıracağını da sözlerine ekledi.

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Son güncelleme: 10:07 - 27.09.2018

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