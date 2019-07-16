Pelin Akil kimdir? Pelin Akil nereli ve kaç yaşında?

Pelin Akil, 1986 doğumludur. Televizyon ekranlarına ilk kez Arka Sıradakiler dizisi ile çıkan Pelin Akil hakkında merak edilenler haberimizde... Pelin Akil nereli ve kaç yaşında?

Son olarak 2018 yılında gösterime giren Keşif adlı sinema filminde rol alan Pelin Akil hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Pelin Akil kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

PELİN AKİL KİMDİR?

Pelin Akil, 17 Nisan 1986 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Annesi Makedon göçmeni babası ise Boşnak'tır. İstanbul Üniversitesi Müzikal bölümünde iki yıl boyunca eğitim alan Pelin Akil ardından eğitimini Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır.

Televizyon ekranlarında 2011 yılında yayımlanmaya başlayan ve 4 sezon süren Arka sıradakiler dizisinde canlandırdığı Zehra karakteri ile adım atmıştır. Kendisi gibi oyuncu olan Anıl Altan ile 2016 yılında evlenen Pelin Akil’in 2 çocuğu bulunmaktadır.

Marika'nın Serveti, Abim Geldi, İstanbulname, Depo, Sersefil-Korkuyorum sevgilim ve Rent Müzikali gibi birçok tiyatro ve Aile İşi, Ne Münasebet, Aşktan Kaçılmaz, Kızıl Elma, İnadına Yaşamak, Osmanlı Tokadı, Suskunlar, Seksenler ve Kurt Kanunu gibi dizilerde roller almıştır. Pelin Akil, 1.72 metre boyunda, 56 kilo ve Koç burcudur.

Pelin Akil’in rol aldığı tiyatro oyunları:

2016 – 2017 – İstanbulname – Müzikal & Kabare

2015 – Abim Geldi – Tiyatro Sahnekarlar

2013 – 2017 – Sersefil (Korkuyorum Sevgilim) – Tiyatro Sahnekarlar

2011 – Marikanın Serveti

2008 – Rent Müzikal

Pelin Akil’in rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Keşif (Sinema Filmi)

2017 – Çember: Oyunu Bozuyorum (Ayşe) (TV Filmi)

2017 – Çember: Evimdeki Yabancılar (Komiser Yardımcısı Ayşe)(TV Filmi)

2017 – Çember: Acı İntikam (Ayşe) (TV Filmi)

2017 – Damat Takımı (Sera) (Sinema Filmi)

2017 – Deli Aşk (Sinema Filmi)

2016 – Aile İşi (Müjde)(TV Dizisi)

2015 – Saklı (Elif) (Sinema Filmi)

2015 – Ne Münasebet (Nil) (TV Dizisi)

2014 – Kızıl Elma (Zeynep Gevheri) (TV Dizisi)

2014 – Aşktan Kaçılmaz (Yasemin)(TV Dizisi)

2013 – Su ve Ateş (Nupelda) (Sinema Filmi)

2013 – İnadına Yaşamak (Sedef)(TV Dizisi)

2013 – Osmanlı Tokatı (Irmak)(TV Dizisi)

2012 – Suskunlar (Nisan)(TV Dizisi)

2011 – Seksenler (Seçil)(TV Dizisi)

2011 – Kurt Kanunu (Ballı Naciye)(TV Dizisi)

2007 – 2011 – Arka Sıradakiler (Zehra)(TV Dizisi)