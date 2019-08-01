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Pelin Akil: O muhteşem güne şükürler olsun
Pelin Akil: O muhteşem güne şükürler olsun
Oyuncu Pelin Akil, eşi Anıl Altan'la tanışmasının ve sevgili olmasının altıncı yılında son derece güzel satırlar yazdı.
Magazin 1 Ağustos 2019 - 08:31

Bundan üç yıl önce Anıl Altan ile evlenen ve şimdilerde bu evlilikten dünyaya gelen ikizleri ile mutlu anlar yaşayan Pelin Akil, sosyal medya hesabı üzerinden eşine son derece duygusal satırlarla seslendi. Tanışmalarının altıncı yılında dikkat çekici bir yazı kaleme alan Pelin Akil şu ifadeleri kullandı:

“6 sene önce bugün, hatta belki bu saatlerde sana doğru yola çıkmıştım, sen de bana iyi görünmek için evde mekik şınav bir şeyler yapıyordun işte. Bu hikayeye çok gülmüştüm. Neyse, öncelikle birbirimize şans verdiğimiz o muhteşem güne şükürler olsun. Tadından yenmez beni kahkahalara boğan gerçek bir arkadaş harika bi sevgili, sonra şahane bir koca, şimdi de eğlenceli ve müthiş ilgili bir baba oldun. Şükürler olsun. En güzel kahkahalarımın en duygulu anlarımın sebebisin. Kızların (kendimi de katıyorum) çok şanslı. Bu harika 6 sene için teşekkür ederim. Daha nice sağlıklı, dolu dolu yaşanacak, azıcık daha zamanın yavaş aktığı, unutulmayacak, bizden sonralara örnek olacak, nesilden nesile “bir Anıl'la Pelin vardı” diye anlatılacak günlerimiz, artık içinde sevgi dolu kızlarımızın ve tabi ki Herkül ile Şakir'imizin de olduğu bol neşeli hikayelerimiz olsun. Seni çok seviyorum, seviyoruz”

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Son güncelleme: 08:33 - 01.08.2019
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