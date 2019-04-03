Pelin Akil sorununa çözüm bulamayınca…

İkiz bebeklerini kucağına almak için gün sayan Pelin Akil, bir yandan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla günlük hayatına dair ilginç gelişmeleri aktarıyor. Yaşadığı hastalık nedeniyle gününü evde dinlenerek geçiren Akil, bu sırada başına gelen ilginç bir olayı instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştı ve takipçilerinden yardım istedi. Bulaşık makinesinde yeni yıkanmış bardağının üzerindeki lekeleri takipçileriyle paylaşan Akil son derece kötü bir görüntüye sahip olan bardağını göstererek bu konuda ne yapabileceğini takipçilerine sordu. Takipçilerinden gelen yanıtlarla tatmin olmayan Akil son olarak bulaşık makinesinin yetkili servisini aramaya karar vereceğini söyledi.