Pelin Akil, takipçisinin ‘Ayrımcılık yapıyorsunuz’ sözlerine ateş püskürdü ‘Allah ıslah etsin’

Hamileliği boyunca ve doğum yaptıktan sonra ikiz kızları Alin ve Lina’nın her anını sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu Pelin Akil, bir takipçisinin yaptığı yorum üzerine çılgına döndü. Kızları arasında ayrımcılık yaptığını iddia eden takipçisine isyan eden Akil “Onların dünyaya gelmesi için neler yaşadığımı bir ben, bir Allah biliyor. İkisi için de canımı veririm” dedi.



Akil takipçisine şöyle dedi: “Allah’ım ne insanlar var! Ne olursunuz böyle insanlar olmayın ve bu gibi insanları engelleyin, şikayet edin, her şeyi yapın. Artık ifşa ediyorum. Bir de böyle bir yorum yapmış. Aslında bu ifşa olmuyor çünkü herkesin huzurunda, görebileceğiniz şekilde yapıyor. Bana ‘Yazıklar olsun’ falan diyor. İnanılmaz ya. Bir de bana yazdığı mesajları görseniz… ‘Lina’nın suçu ne! Siz ne biçim annesiniz! Evlat ayırıyorsunuz.’ İnsan evladını ayırır mı? İnsan evladını kayırır mı! İnanamıyorum gerçekten. Bu zihniyetle siz nasıl büyüdünüz, nasıl gözlerle izliyorsunuz… Şok içindeyim gerçekten.Bu insan yakınlarına da böyle davranıyorsa insanların psikolojisini bozar. Yazıklar olsun. Bir de hanımefendi ‘Babalar ayırabilir ama anneler yapmaz. Vicdansız, merhametsiz seni’ diyor. ‘Yazıklar olsun’ diyor ama babalar yapabilirmiş… Böyle bir algısı var. Yazık! Hala yazıyor, inanılmaz. Allah seni ıslah etsin.”



Pelin Akil yapılan yorumlardan sonra kendinden de şüphe ettiğini “Acaba gerçekten öyle mi? Alin’i daha mı çok çekiyorum?” diyerek çektiği videoları tekrar izlediğini söyledi: “İnanılmaz, etkilendim ama bir annenin evlatlarını ayırması gibi bir şey söz konusu olamaz. İstese de yapamaz bunu. İkisi de benim canım. Ben o kadının hadsizliğine çok sinirlendim. Beni vicdansızlık ve merhametsizlikle suçladı, benim ahımı aldı. Allah yukarda, Allah her yerde… Onların dünyaya gelmesi için neler yaşadığımı bir ben, bir Allah biliyor. Bir de yanımdakiler ve çevremdekiler… İkisi için de canımı veririm. Çok etkilendim ben. Belki o an öyle denk gelmiştir, Alin’i çektikten sonra öyle denk gelmiştir ve daha sonra aynı şeyi Lina’ya yapmışımdır ama ayırmak gibi bir şey söz konusu olamaz. Böyle düşünen varsa beni engelleyin, olur mu! Çünkü Allah her şeyi biliyor. Günahıma girmiş olursunuz. O mesajları okudum ve Lina’ya daha çok ilgili davranmaya başladım. Alin’i bıraktım, Lina’yı öpüyorum, kokluyorum. Alin, gözümün içine bakıyor.”