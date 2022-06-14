Pelin Akil, takipçisiyle davalık oldu

Oyuncu Pelin Akil'e sosyal medya üzerinden hakaret içerikli mesaj gönderen takipçisi hakkında, 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

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Pelin Akil, 20 Mart 2021’de sosyal medya üzerinden hakaret ve küfür içerikli mesaj gönderen takipçisi Habip B. hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede, Habip B.’nin Instagram’da takip ettiği Pelin Akil’e yönelik hakaret ve küfür içerikli mesaj gönderdiği anlatıldı. İfadesi alınan Habip B.’nin, hesabın kendisine ait olduğunu söylediği böylece ‘hakaret’ suçunu işlediğine dair yeterli delil bulunduğu kaydedildi.

UZLAŞMADI

Suçun uzlaşma çerçevesinde olması nedeniyle dosyanın Uzlaştırma Bürosu’na gönderildiği ancak taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığı aktarıldı.

İddianamede, Habip B.’nin ‘sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret’ suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Habip B. önümüzdeki günlerde Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak. (İHA)