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Pelin Akil uzun süre sonra…
Pelin Akil uzun süre sonra…
Oyuncu Pelin Akil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım üzerinden esprili yönünü ortaya koydu.
Magazin 28 Ocak 2019 - 07:54

Geride bıraktığımız haftalarda domuz gribi teşhisiyle hastaneye kaldırılan ve buradan yaptığı paylaşımlarla takipçilerine durumu hakkında bilgi veren oyuncu Pelin Akil esprili kişiliğiyle öne çıkan bir isim… Hamileliği süresince makyaj yapmaktan kaçınan ve yaptığı paylaşımların çoğunda makyajsız bir şekilde objektif karşısına geçen Akil, geride bıraktığımız gün paylaştığı makyajlı fotoğrafıyla dikkat çekti. Pelin Akil makyajlı göründüğü fotoğrafın üzerine; “Her şey yolunda mı gençler? Accık makyaj yaptım” notunu düştü.

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