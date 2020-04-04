Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinden babaanneyi ağlatan kutlama

Corona virüsü salgını nedeniyle bir süredir torunlarından ayrı yaşayan Deniz Berna Altan, doğum gününü torunlarından ayrı kutladı.

Salgından korunmak için evde kendini karantinaya alan Deniz Berna Altan için sürpriz paylaşım yapan Pelin Akil ve Anıl Altan çifti, kızlarıyla çekilen fotoğraflarının altına şu notu düştü:

* Babaanneciğimiz sen buradaymışsın gibi doğum gününü kutladık bugün. Sen orda üflerken pastanı, aynı pastadan da biz burada üfledik. Lina tavşanın mutsuz görünse de kafasına taktığımız şeyden pek memnun değildi, yoksa onun dışında mutlu. Seni çok özledik bir de…

* 1 hafta arayla hep beraberdik, şimdi aniden bıçak gibi kesilmek zorunda kaldı kavuşmamız. Olsun… Bu günler de geçecek hayırlısıyla. Sen sağlığına dikkat et, evden çıkma, seneye daha coşkulu, yan yana, can cana kutlayacağız inanıyorum. Seni çok seviyoruz. İyi ki doğdun. Alin ve Lina seni kocaman öpüyor, tabii ki biz de.

BABAANNEYİ AĞLATAN KUTLAMA

Kutlama karşısında gözyaşlarına hakim olamayan Deniz Berna Altan ise o paylaşıma şu sözlerle yanıt verdi:

* En özel doğum günü. Onlar kendi evlerinden bizim eve organize olarak, aynı pastadan üfleyerek beni çok mutlu etti. Pırlanta gibi üç evladım var. Hamdolsun. Elbette bir sürü ayrı, uzakta aileler var ama benim ilk bu kadar ayrı kalışım. Mazur görün.

* Pelin sadece film, dizi ve sahnede rol yapar hem de alasını ama bana karşı duygularında asla… Biz kocaman, birlik içinde bir aileyiz. Yani anneanne, babaanne ayrımı yok. Biz dönüşümlü destek olmaya gidiyoruz çocuklarımıza. Ben döndüm, dünürüm gitti. Virüs olayı çıktı. İyi ki yanlarında. Evlatlar, torunlar yalnız değil diye benim de içim huzurlu.